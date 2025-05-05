В МВД Дагестана рассказали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского
МВД Дагестана: один полицейский находится в тяжелом состоянии после перестрелки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Правоохранитель обезвредил преступника, но получил серьезные ранения.
Один из полицейских, пострадавших при перестрелке в Махачкале, находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МВД по Дагестану.
Всего в результате происшествия двое правоохранителей погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями. Им, как и трем гражданским, получившим травмы (среди них 40-летняя женщина и 17-летняя девушка), оказывается необходимая медицинская помощь.
Упомянутый полицейский сначала был ранен в ходе перестрелки, затем один из злоумышленников атаковал его с ножом. Несмотря на это, молодой страж порядка вступил в бой и сумел нейтрализовать нападавшего, завладев его оружием. Вскоре сотрудники правоохранительных органов ликвидировали обоих преступников.
«Сейчас 26-летний Мурад в тяжелом состоянии в одной из больниц Махачкалы», — заявили в МВД.
Инцидент произошел около 14:15 (местное время совпадает с московским. — Прим. ред.) на улице Керимова в Махачкале. Двое неизвестных открыли огонь по наряду ДПС, патрулировавшему улицы города. По соцсетям туn же разлетелось фото, на котором злоумышленники едут по Махачкале на угнанном служебном автомобиле. Пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело, мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего и установлению возможных соучастников продолжаются.
Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж корреспондента Мурада Магомедова с места происшествия.
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