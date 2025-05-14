Дрон ВСУ ударил по скорой помощи в Белгородской области

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Три медика пострадали при ударе дрона ВСУ по скорой помощи в российском регионе

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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Как минимум трое медиков получили травмы.

Пять человек, в том числе трое сотрудников скорой, пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области.

Сначала украинский беспилотник повредил частный дом в поселке Шамино. А когда на помощь его хозяину приехали оперативные службы, несколько FPV дронов прицельно атаковали пожарный расчёт и бригаду врачей. Один беспилотник удалось сбить, но второй взорвался рядом с неотложкой. Баротравмы получили врач, фельдшер и водитель.

Еще один дрон сдетонировал в Шебекино — пострадал мужчина. За помощью к медикам он обратился самостоятельно.

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