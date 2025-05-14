Есть три условия: почему доллар может достигнуть 100 рублей к концу года

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 72 0

Инвестстратег Бахтин: сокращение ключевой ставки ЦБ понизит курс рубля

Названо условие, при котором доллар будет стоить 100 рублей к концу года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Инвестиционный стратег рассказал, чего стоит ожидать от национальной валюты.

Курс доллара достигнет 100 рублей к концу 2025 года, если реализуются три главных риска. Об этом рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с Газета.ру.

«Три главных риска для рубля во втором полугодии — это сокращение ключевой ставки ЦБ, сезонное ухудшение показателей счета текущих операций и ухудшение геополитической ситуации», — пояснил эксперт.

Если позволит дезинфляция, более активные темпы снижения ключевой ставки могут стать риском для национальной валюты.

Баланс экспортно-импортной компоненты все еще имеет главное значение для курса рубля. Так, в случае снижения цен на нефть будет риск сокращения экспортной выручки.

По словам специалиста, импорт в РФ будет неуклонно расти в силу сезонности, а также на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки. Все это, в свою очередь, приведет к ослаблению рубля.

Что касается третьего пункта, то геополитика — наименее предсказуемый фактор для курса рубля. Бахтин считает, что геополитическая премия (наценка за риск, которая закладывается инвесторами относительно курса валюты из-за каких-либо мировых событий. — Прим. ред.) в рубле будет снижаться в течение года, однако риски ее расширения будут существовать всегда.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский рубль стал самой быстрорастущей валютой. И здесь главную роль, конечно, играет политика Центробанка государства, который удерживает высокую ключевую ставку. Сейчас это помогает контролировать рост цен, а в будущем должно привести к их снижению.

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