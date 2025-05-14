«Кровища»: Надежда Бабкина получила травмы во время концерта

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Надежда Бабкина получила травмы руки и ноги во время концерта

Надежда Бабкина получила травму во время концерта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Артистка до сих пор сталкивается с последствиями этого инцидента.

Народная артистка России Надежда Бабкина неудачно упала перед выступлением на концерте в честь своего 75-летия. Результат — травмы руки и ноги, рассказала певица 7Дней.ru.

Артистка отмечала юбилей в своей стихии — устроила концерт-капустник с коллегами и друзьями. Программа шоу — песни, танцы и шутки. Обстановка на празднике была приятной, никто не мог даже предположить, что Надежда Георгиевна задорно улыбается, превозмогая боль.

Позднее певица рассказала, что неудачно упала перед совместным выступлением с коллегой Александром Буйновым. Времени обработать раны не было, Бабкина выбежала на сцену.

«На дуэт с Сашей Буйновым нужно было очень быстро переодеться. Минуты за полторы — пока Саша пел первый куплет. И за кулисами у стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища… И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену… Но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я еще и ногу повредила. В антракте еле отодрала от руки жакет», — рассказала Надежда Георгиевна.

Она добавила, что при первой же возможности рану обработали и забинтовали. Сейчас рука полностью зажила, но травма ноги продолжает приносить дискомфорт. Несмотря на то, что хромота еще заметна, артистка активно принимает участие в спектаклях и концертах. Конечно, прыжки и танцы пришлось на некоторое время отложить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Бабкина отказывается признавать себя «слабой женщиной».

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