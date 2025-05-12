Надежда только на себя. Бабкина отказывается признавать себя «слабой женщиной»

Народная артистка рассказала, как благоверный справляется с ее далеко не покладистым характером.

В марте народная артистка России, директор и художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина отпраздновала 75-летие. Как рассказала звезда журналистам издания aif.ru, покой ей только снится. О тихой пенсии не может быть и речи, забот и творческих проектов стало только больше. При этом просить помощи и надеяться на «сильное мужское плечо» Надежда Георгиевна не привыкла. У нее у самой сильное плечо и аллергия на выражение «слабая женщина».

«Мне сейчас не до них (Не до мужчин. — Прим. ред.), очень много задач стоит, которые я должна выполнить. У меня хронический недосып. Поэтому голову класть на плечо, стирать белье и готовить еду я не намерена. Пущай сами», — заявила певица.

Кое-какие слабости Бабкина себе, конечно, иногда позволяет. Если это можно назвать слабостью. Периодически исполнительница отключает телефон и дня на три закрывается дома, где разрешает себе вообще ничего не делать — только спать, есть и снова спать. По итогам такого усиленного отдыха Надежда Георгиевна обнаруживает в телефоне десятки пропущенных звонков, которые и возвращают в бой.

«У меня ведь никогда не было продюсеров. Мне надо было самой все двигать, самой создавать. Не скажу, что легко было», — призналась певица.

По словам Бабкиной, в ее успех не верили даже родители. Мол, кому нужна на сцене «деревенская бабенка»! Оказалось, нужна, да еще как! Но даже популярность и почетные звания не переубедили семью, отец не прекращал уговаривать ее получить «нормальную профессию», артистку в родной дочери он так и не признал, а мама просто смирилась. Поддержку она получала только от коллег, которые были и друзьями, и учителями.

С таким характером, пожалуй, любая цель по плечу, по сильному женскому плечу. Но как с ним конкурировать мужчине? Бабкина отметила, что всегда быстро уставала от кавалеров. Но вот ее нынешний спутник Евгений Гор оказался не из робкого десятка и своих позиций не сдал. Хотя, как признавался сам, далось ему это немалым трудом.

«Он очень содержательный парнишка. Вот с ним мне интереснее… Он однажды мне сказал: „Надька, ты меня губишь, но ты меня и спасаешь“… Говорит: „Сложнее человека в жизни я не встречал“. Тем не менее 23 года мы вместе», — заключила Надежда Бабкина.

Впрочем, благоверному есть чего опасаться, несмотря на долгий и крепкий союз. Как ранее писал 5-tv.ru, даже в 75 лет у народной артистки нет отбоя от ухажеров!