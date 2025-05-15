«Психбольница открыла двери»: эксперты о травле артистов на «Евровидении»

В Киеве ранее выпустили памятку по «правильному» голосованию.

По социальным сетям на Украине распространяется изображение, на котором приведены шесть артистов «Евровидения-2025». Их пропагандисты обвиняют в связях с Россией и призывают граждан Незалежной не отдавать свои голоса за них. Ситуацию в беседе с 5-tv.ru прокомментировали музыкальные продюсеры Леонид Дзюник и Павел Рудченко.

Под санкции украинских граждан попали исполнители из шести стран. Певица Emmy из Ирландии впала в немилость из-за того, что у автора ее конкурсной песни есть русские корни, а также в строчках можно найти ностальгию по СССР. Артист из Австрии JJ сам признался, что на композицию его вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко. Травить начали и представителя Армении Parg за то, что продолжал выступать в России после событий 2022 года. Причина украинской антипатии к грузинке Мариам Шенгелия в том, что она является сторонницей партии «Грузинская мечта», которая выступает за ценности российского правительства. Шведскую группу Kaj постигла такая участь за посты в социальных сетях в поддержку России. Фаворит почти всего земного шара на конкурсе из Эстонии Tommy Cash не завоевал украинской любви из-за трех пунктов: он высказывался «за мир», ностальгировал по СССР, а номер ему поставила россиянка.

Музыкальный продюсер Леонид Дзюник высказал негодование по поводу того, что Европейский союз не контролирует ситуацию. Он отметил, что «Евровидение» давно перестало быть песенным конкурсом, превратившись в арену для политических дискуссий. Эксперт добавил, что в 2003 и 2011 году, когда он побывал с группой «Тату» и певцом Алексеем Воробьевым на «Евровидении», политика уже имела большое влияние на этой площадке.

«К сожалению, психиатрическая больница открыла свои двери в Европейском Союзе. И позволяет всяким высказываться в отношении того или иного исполнителя. Евровидение — это конкурс песни, прежде всего, и политики, как правило, там не должно быть. Но вот я могу вам сказать, что с 2003 года, когда я побывал впервые на Евровидении, это было в Риге с группой Тату, потом в 2011 году с Лешей Воробьевым, уже тогда политика возымела огромное действие. Что касается, например, Леши Воробьева, его же моментально засудили за то, что 10 мая, когда у нас был первый отборочный тур, он со сцены поздравил всех с Днем Победы», — поделился Дзюник.

Он также отметил, что веры в торжество справедливости на конкурсе нет — телефонное голосование у организаторов сделано хитро. По словам эксперта, в эфире они могут подтасовать результаты так, как им нужно, и зритель никогда не увидит реальной картины итогов.

В этом Леонида Дзюника поддержал его коллега, музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. Он отметил, что вряд ли стоит ждать какой-то ответной реакции со стороны организаторов «Евровидения». Фото, видео: www.globallookpress.com/Mandoga Media; 5-tv.ru

«Я не думаю, что будут наказания следовать со стороны администрации конкурса. Мы ранее уже замечали нарушение положений конкурса. Лозунги проукраинские против России, с флагами там выступали. Сам конкурс давно является острополитизированным. Эта повестка самой администрацией конкурса также будет поддерживаться», — прокомментировал Рудченко.

Однако эксперт отметил, что есть надежда на европейских граждан, которые в последнее время становятся более осведомленными о событиях, происходящих в зоне специальной военной операции. И, если они не станут подаваться на провокации, возможно, от "песенного" конкурса можно будет добиться справедливых результатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на «Евровидении» показали архивное выступление участниц из России. На экран конкурса попал коллектив «Бурановские бабушки».