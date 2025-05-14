Снова на экране: на «Евровидении» показали архивное выступление участниц из России

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На «Евровидении» показали архивное выступление участниц из России

Фото, видео: www.globallookpress.com/Daniela Porcelli; 5-tv.ru

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В рамках первого полуфинала конкурса зрителям продемонстрировали номер «Бурановских бабушек» 2012 года. Украина выразила недовольство решением организаторов.

На «Евровидении» в Базеле, где состоялся первый полуфинал, участники и зрители вновь услышали выступление наших «Бурановских бабушек» от 2012 года.

Его показали как иллюстрацию одного из рекордов конкурса: суммарный возраст участниц — 403 года. Казалось бы, никакой политики, но украинская сторона немедленно заподозрила организаторов в тайном желании вернуть Россию на сцену.

Возмутило сторонников киевского режима и заявление ведущего о том, что вообще-то конкурс задумывался аполитичным. Совсем иначе считают украинские СМИ. Они предлагают голосовать по специальным методичкам. Не за талант, но против культурных связей с Россией. В этих списках, например, эстонец Томми Кэш, номер ему поставил российский режиссер. Эмми из Ирландии — поет песню на стихи российского поэта. Или, скажем, Парг из Армении — он выступал в России.

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