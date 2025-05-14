Смертность и преступность: как ограничения на продажу алкоголя меняют жизнь в РФ

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 36 0

Мурашко отметил снижение смертности в регионах с ограничениями на алкоголь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Проект за короткий промежуток времени дал значительные результаты в Якутии.

В российских регионах, где действуют ограничения на алкоголь, отмечается снижение смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе форума «Здоровье нации — основа процветания России».

Такой проект за короткий промежуток времени дал значительные результаты в Республике Саха (Якутия). Мурашко отметил, что в регионе на законодательном уровне закрепили полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в 204 селах.

«На 42% снизилась смертность от причин, обусловленных алкоголем, за период с 2005 по 2023 год. На 50% снизилось количество зарегистрированных преступлений», — подчеркнул он.

Глава Минздрава добавил, что по итогам 2023 года в населенных пунктах, где есть запрет на продажу спиртных напитков, уменьшился уровень смертности от вызванной алкоголем кардиомиопатии и других причин, связанных с его употреблением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России предложили использовать биометрию для покупки алкоголя. Использование единой системы при продаже товаров могло бы свидетельствовать о продвижении цифровых решений, считают эксперты.

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