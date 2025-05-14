Куда сбежал? Громкие подробности о деле Гусейна Гасанова

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 43 0

Гусенй Гасанов скрывается от неуплаты налогов в ОАЭ

Гусейн Гасанов скрывается в оаэ

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Денежные средства на счету его ИП маскировали под правомерные.

Блогер Гусейн Гасанов после начала расследования по невыплате налогов покинул Россию. Сейчас он скрывается в ОАЭ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, он не выплатил налогов на более чем 244 миллионов. В январе 2025 года было возбуждено уголовное дело из-за легализации денежных средств Гасановым, которые он получил преступным путем. Однако ранее осенью прошлого года Следственный комитет России отказался от возбуждения уголовного дела.

Следствием было установлено, что в течение пяти лет на счета ИП, которое зарегистрировал Гасанов, поступило более 668 миллионов рублей. Из них почти 624 миллионами пользовались для снятия наличных, покупки недвижимости, переводам физическим лицам и других операций. По мнению правоохранительных органов, такие денежные операции могли быть маскировкой, чтобы придать пользованию финансами более правомерный вид.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск.

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