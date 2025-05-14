«Звучит громко»: Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 23 0

Гусейн Гасанов отрицает свою вину в легализации доходов

«Звучит громко»: Гусейн Гасанов прокомментировал свое объявление в розыск

Фото: www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

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Блогер отрицает свою вину.

Блогер Гусейн Гасанов, которого сегодня объявили в розыск по статье о легализации доходов, отреагировал в социальных сетях. В личном блоге он написал, что его юристы «работают над ситуацией».

Интернет-знаменитость не без доли иронии напомнил, что у него сегодня не день рождения. Тем не менее, ему сыпятся слова поддержки.

«Видел новости. Да, звучит громко — „заочный арест“, но на деле все не так драматично», — сообщил он поклонникам.

По словам Гасанова, все налоговые вопросы им были закрыты. И в этой ситуации скоро точка будет поставлена, заверил он.

Блогеру грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас он проживает за пределами России, предположительно в Азербайджане. История началась 23 апреля — тогда дело Гасанова поступило в Чертановский суд, который удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста.

У Гасанова не в первый раз проблемы с законом. Так, в ноябре 2024 года Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании блогера. Причина такого решения — долги, в том числе ресторанной компании ООО «Банда Фудс». Их сумма превышала 110 миллионов рублей.

До инцидента с ФНС арбитражный суд взыскал с бывшей компании Гасанова более 10 миллионов рублей по иску предпринимательницы.

 

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