Молния ударила в зоопарк на юге Франции: 13 пострадавших, среди них дети

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 27 0

Le Parisien: на юге Франции молния ранила 13 человек в зоопарке

Молния ударила в зоопарк на юге Франции: 13 пострадавших, среди них дети

Фото: © РИА Новости/Юлий Ахромеев

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Разряд пришелся на открытую площадку.

В зоопарке города Барбен, расположенном в южной части Франции, молния ударила в открытую территорию. По данным газеты Le Parisien, пострадали 13 человек, в том числе дети.

Пожарные подтвердили, что помощь потребовалась 12 пострадавшим, включая четверых несовершеннолетних. Один из посетителей — женщина — получила тяжелые травмы, ее состояние оценивается как критическое.

По информации экстренных служб, разряд пришелся на открытую площадку. Животные зоопарка не пострадали — удар не затронул вольеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слоны в зоопарке Сан-Диего бросились защищать своих детенышей от землетрясения. Как только поверхность содрогнулась, взрослые особи окружили малышей, закрывая их от опасности. Так животные простояли несколько минут, и когда угроза миновала — разошлись. Землетрясение магнитудой 5 произошло накануне на юге Калифорнии. На данный момент информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

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