Землетрясение в Сан-Диего: слоны прикрыли собой своих детенышей

Эфирная новость 50 0

Слоны прикрыли собой своих детенышей во время землетрясения в Сан-Диего

Фото, видео: www.globallookpress.com/zoo elephants and babies; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Как только поверхность содрогнулась, взрослые особи окружили малышей, закрывая их от опасности.

Слоны в зоопарке Сан-Диего бросились защищать своих детенышей от землетрясения. Как только поверхность содрогнулась, взрослые особи окружили малышей, закрывая их от опасности.

Так животные простояли несколько минут, и когда угроза миновала — разошлись. Землетрясение магнитудой 5 произошло накануне на юге Калифорнии. На данный момент информации о пострадавших или серьезных разрушениях не поступало.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
Путин на родном языке пообщался с немцем, переехавшим в Россию
18:48
Расчищают завалы: последние данные о застрявших шахтерах в Ростовской области
18:35
Поматросил и бросил? Сергей Зверев-младший требует 25 миллионов за сломанную жизнь
18:14
Пачки денег и дорогие иномарки: чиновники из Ивановской области попались на взятках
18:00
«Не хотел кичиться»: Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО
17:45
Землетрясение в Сан-Диего: слоны прикрыли собой своих детенышей

Сейчас читают

«Не только коллеги»: Марина Кравец о дружбе с мужчинами в шоу-бизнесе
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Портал в потусторонний мир: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп