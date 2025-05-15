Мажор из Ростова: с кем встречается внучка экс-президента Узбекистана Мариам Тилляева

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 36 0

Мариам Тилляева рассказала о новом романе

Мариам Тилляева рассекретила своего нового избранница

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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По словам девушки, она нашла мужчину, который разделяет ее взгляды.

Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляева нашла нового избранника. В личном блоге в соцсетях блогер рассекретила имя своего молодого человека. Возлюбленного узбекской принцессы зовут Арно. Он состоятельный ростовчанин, который любит путешествовать по миру. С ним Мариам познакомилась, когда отдыхала в Куршевеле. Сначала Мариам не рассматривала Арно для отношений, так как молодой человек недавно расстался с подругой Тилляевой. Но после месяца общения блогер дала Арно шанс.

Девушка заявила, что наконец-то нашла того, кто разделяет ее взгляды. Привыкшая к свободным веяниям Запада (Мариам выросла в Швейцарии и США), она не могла найти избранника среди мужчин в родной стране. На ее вкус они слишком консервативные.

Мариам ранее пережила скандальный развод с видеоблогером Амиром Сардаровым. Пара поженилась в 2021 году, а рассталась в 2024. Причиной девушка назвала постоянные измены супруга и физическое насилие с его стороны.

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