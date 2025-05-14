«На Карибах»: Бузова призналась, что улетела за границу с Галустяном

Звезды путешествуют вместе уже в девятый раз.

Телеведущая Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян отправились на Карибские острова. Цель поездки — съемки реалити-шоу, как пишут 7Дней.ru.

«Любимое реалити возвращается. На Карибах стартовали съемки второго сезона шоу «Звезды в джунглях», — написала Бузова на своей странице в социальной сети.

Телеведущая отметила, что недоговаривать подписчикам и изображать беззаботный отпуск было очень тяжело.

По подсчетам Бузовой, они с Галустяном уже девять раз вместе путешествовали за границу. Звездный дуэт успел побывать в Африке, Китае и Латинской Америке. Все визиты — по работе, однако пользователи были уверены, что столь частые и продолжительные командировки с телеведущей не самым лучшим образом сказывались на браке юмориста.

Бузову долгое время пытались уличить в романтической связи с Галустяном. Впрочем, об их вероятном романе все забыли, когда в Сети появилась информация о беременной визажистке юмориста — поклонники быстро записали его в отцы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что визажистка Галустяна опубликовала фото с округлившимся животом.