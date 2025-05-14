«На Карибах»: Бузова призналась, что улетела за границу с Галустяном
Ольга Бузова и Михаил Галустян улетели на Карибские острова
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Звезды путешествуют вместе уже в девятый раз.
Телеведущая Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян отправились на Карибские острова. Цель поездки — съемки реалити-шоу, как пишут 7Дней.ru.
«Любимое реалити возвращается. На Карибах стартовали съемки второго сезона шоу «Звезды в джунглях», — написала Бузова на своей странице в социальной сети.
Телеведущая отметила, что недоговаривать подписчикам и изображать беззаботный отпуск было очень тяжело.
По подсчетам Бузовой, они с Галустяном уже девять раз вместе путешествовали за границу. Звездный дуэт успел побывать в Африке, Китае и Латинской Америке. Все визиты — по работе, однако пользователи были уверены, что столь частые и продолжительные командировки с телеведущей не самым лучшим образом сказывались на браке юмориста.
Бузову долгое время пытались уличить в романтической связи с Галустяном. Впрочем, об их вероятном романе все забыли, когда в Сети появилась информация о беременной визажистке юмориста — поклонники быстро записали его в отцы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что визажистка Галустяна опубликовала фото с округлившимся животом.
- 9 мая
- «Переполняют чувства гордости!» — реакция звезд на Парад Победы в Москве
- 9 мая
- Бузова намекнула на новые отношения
- 4 мая
- «Если нужно объяснять, то не нужно объяснять»: Бузова намерена сделать свои хиты «вечными»
- 27 апр
- «Я с вами прощаюсь»: Ольга Бузова решила покинуть Россию
- 24 апр
- «Беременна или анорексия»: почему поправилась Ольга Бузова
- 19 апр
- Бузова сбежала на китайский курорт, чтоб «не вступать в контакт с человечеством»
- 17 апр
- Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это значит
- 12 апр
- Ольга Бузова осталась без багажа в Дубае и обматерила сотрудницу авиакомпании
- 11 апр
- Бузова смешит журналистов, а Дайнеко прячет обручальное кольцо: звезды на красной дорожке
- 11 апр
- «Шикарный дуэт»: Бузова удивила фанатов новым треком с легендой эстрады
Читайте также
80%
Нашли ошибку?