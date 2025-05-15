Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник на границе между странами

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Дрон мог использоваться киевскими спецслужбами в разведывательных целях.

Magyar Hirlap сообщила о сбитии украинского беспилотника силами ПВО Венгрии

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Венгерская противовоздушная оборона сбила беспилотный летательный аппарат над границей с Украиной. Об этом стало известно из сообщения Magyar Hirlap.

По данным газеты, в венгерском правительстве предположили, что дрон могли применить украинские спецслужбы для осуществления внешней разведки.

Исходя из информации источников в разведке, этот инцидент — часть войны секретных служб Украины и Венгрии, которая длится многие месяцы. В материале утверждается, что инцидент случился на прошлой неделе, однако стало известно о нем лишь в настоящее время. К тому же официальных заявлений от правительства Венгрии по этому поводу не поступало.

До этого, 13 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказывал об операции спецслужб Украины против государства. К отмечал венгерский лидер, Киев намеревался сорвать голосование по вопросу членства Украины в Европейском союзе.

Также, 9 мая, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявлял о раскрытии и выдворении двух агентов, действовавших в дипломатической украинской миссии под прикрытием.

Ранее, писал 5-tv.ru, Венгрия отменила встречу с Украиной после шпионского скандала.

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