Венгрия отменила встречу с Украиной после шпионского скандала

В связи с инцидентом, связанным со шпионажем, Венгрия отказалась от проведения встречи с Украиной, которая должна была быть посвящена обсуждению прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом заявил Левенте Мадьяр, занимающий должность заместителя министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венгрии ранее согласовал с Ольгой Стефанишиной, заместителем премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, проведение встречи в Ужгороде 12 мая.

«События последних нескольких дней в венгерско-украинских отношениях не позволяют провести добросовестные, конструктивные консультации», — написал Мадьяр в соцсети Fаcebook*.

Золтан Ковач, занимающий пост в правительстве Венгрии, сообщил, что венгерские власти не допустят действий, которые могут поставить под угрозу суверенитет страны.

Накануне, 9 мая, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто объявил о выдворении двух агентов, которые действовали под прикрытием в дипломатической миссии Украины.

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