Сыграли на чувствах: народная артистка России Вера Васильева стала жертвой мошенников

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 31 0

Артистка Вера Васильева перевела более 200 рублей на счет злоумышленников

Аферисты обокрали народную артистку России Веру Васильеву

Фото: Официальный сайт Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии/muzcomedy.ru

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Аферисты украли у нее 215 тысяч рублей.

Мошенники обманули народную артистку России и актрису петербургского Театра музыкальной комедии Веру Васильеву на 215 тысяч рублей. Аферисты, притворившись «правоохранителями», сыграли на чувствах женщины, обвинив ее в финансировании украинских боевиков. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По имеющимся данным, народной артистке поступило сообщение с неопознанного номера, на другой стороне мужчина представился ее бывшим руководителем. Злоумышленник заставил Васильеву поверить, что по месту ее прошлой работы совершалась проверка, в ходе которой выявили, что артистка незаконно получает зарплату. Вследствие чего женщиной, по словам афериста, заинтересовались «сотрудники ФСБ».

В дальнейшем, пользуясь моментом, так называемый «сотрудник полиции» вновь вышел с артисткой на контакт, во время которого сообщил ей о заведенном на нее уголовном деле по причине финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После Васильева разговаривала с неким Ильей, представившимся куратором «операции». Мошенник сумел окончательно убедить пенсионерку, чтобы та перевела все сбережения на «безопасный счет».

В результате народная артистка сняла все наличные и перевела на счет аферистов более 200 тысяч рублей. То, в какой ситуации она оказалась, Васильева поняла лишь спустя некоторое время.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ выявила до 150 украинских колл-центров, действующих против россиян.

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