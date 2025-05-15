Уже не в спорте: кем теперь хочет работать Алина Загитова

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 42 0

Алина Загитова хочет продолжить стоить карьеру в журналистике

Алина Загитова о карьере в журналистики

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

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Олимпийская чемпионка ушла из фигурного катания в 2019 году.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хочет продолжить строить карьеру в журналистике. Об этом спортсменка заявила в интервью изданию Газета.ру.

«Мне интересно все, что связано с журналистикой и ведением передач. Будут предложения — с удовольствием их рассмотрю», — отметила фигуристка.

У Загитовой уже есть опыт ведения шоу. Она три сезона работала в паре с другим олимпийским чемпионом — Алексеем Ягудиным, на программе, где отечественные звезды учатся кататься на льду. Однако спортсменка признает, что из-за отсутствия опыта в этой сфере совершила не мало ошибок.

Помимо работы телеведущей, за плечами фигуристки защищенная на пятерку дипломная работа по теме «Продюсирование и культурная политика».

Загитова, кроме олимпийского золота, имеет высшие награды на чемпионатах мира и Европы. Она единственная в России и вторая в мире после спортсменки из Южной Кореи Ким Ен А, одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании.

В 2019 году Загитова завершила спортивную карьеру.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Загитова решилась на неожиданные перемены во внешности.

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