«Этот день настал»: Алина Загитова решилась на неожиданные перемены во внешности

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 22 0

Фигуристка Алина Загитова убрала филлеры из губ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; ВКонтакте/Alina Zagitova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Спортсменка призвала не пугаться ее внешнего вида — уже через пару дней она оправится от вмешательств.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в личном блоге поделилась с подписчиками тем, что убрала филлеры из губ. Об этом пишет 7Дней.ru.

На видео после медицинских манипуляций звезда попросила следящих за ее жизнью людей не переживать о том, как она себя чувствует.

«Я приехала домой. Не пугаемся моего вида. Мне сказали, что этот отек продлится два-три дня. Да, этот день настал. Ликуйте, дорогие друзья. Я решила убрать все филлеры из моих губ», — рассказала Загитова в соцсети.

Фото: Instagram*/crimyakutiaru

Видимо, знаменитость вновь захотела вернуться к естественной красоте, что сейчас в тренде.

Летом 2024 года поклонники спортсменки предположили, что она увеличила губы, поскольку заметили их неестественную припухлость. Некоторые пользователи сети критиковали девушку за проведенную процедуру.

Сначала Загитова опровергала это, утверждая что губы стали больше из-за того, что ей установили брекеты, однако позже она решила признаться, что действительно заглядывала в косметологический кабинет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Загитова рассказала об отношениях с рэпером Егором Кридом.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
99.94
2.13 102.49
0.36
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

5:25
«Этот день настал»: Алина Загитова решилась на неожиданные перемены во внешности
5:03
Пасынок Стаса Намина взял фамилию убитой им бабушки
4:40
Разворовали по дороге в Киев: Зеленский не досчитался $100 млрд помощи США
4:18
Убил и заявил о пропаже? Задержали отчима пропавшего в Калининградской области мальчика
3:53
В США впервые испытали прототип сверхзвукового пассажирского лайнера
3:29
Захлебнулся? Сколько лет грозит горе-родителям из Красноярска, у которых умер пятый ребенок

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
«Зацепил сам Пушкин»: Юре Борисову предложили роль в фильме «Пророк» еще до написания сценария
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год