ФСБ задержала 57 администраторов Telegram-каналов с контентом о терроризме

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

Задержанные вели переписку с украинскими кураторами.

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В России задержаны 57 администраторов каналов и чатов Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В средствах связи задержанных выявлена переписка с украинскими кураторами, содержащая инструкции по ведению диверсионно-террористической деятельности, изготовлению и применению средств террора», — отмечает ведомство.

Подозреваемых задержали в результате проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения в молодежной среде идеологии насилия, массовых убийств и суицида.

Правоохранительным органам также удалось поймать еще шесть человек. Злоумышленники собирались совершить вооруженное нападение на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственные акции в Кемерове, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

На месте были изъяты компоненты для изготовления взрывных устройств, оружия, планы по организации нападений, символика, пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций. Сейчас следственными органами принимаются процессуальные решения.

Вместе с тем, правоохранительные органы приняли меры профилактики в отношении 305 несовершеннолетних, которые попали под воздействие зарубежных модераторов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Украине функционирует от 120 до 150 колл-центров, которые занимаются мошенничеством, направленным против граждан России.

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