«И половины не рассказала»: Анфиса Чехова улетела в Европу вместе с сыном

Телеведущая уже несколько дней испытывает сильный стресс.

Телеведущая Анфиса Чехова вместе с сыном отправилась в Брюссель по делам. В личном блоге она призналась, что во время путешествия испытывает сильный стресс.

«Это мы еще утром более-менее веселые, пока персонал отеля и агентство, которое занималось нашим заселением, не довели меня до нервного срыва. Как вы поняли, возможно, мы в Брюсселе, и пока этот город нас не слишком радует. Я стрессую уже второй день», — пожаловалась Анфиса.

Агентство, которое бронировало отель, подвело телеведущую. Ответственность за поиск жилья легла на ее плечи, а ночью найти хорошую гостиницу непросто, отметила Чехова.

«Ночью мы заселились просто в ужасный отель. Мы уже переехали в более-менее приличное место. Это был очень стрессовый день. Я вам и половины не рассказала», — заключила телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экс-супруг Чеховой — актер Гурам Баблишвили — рассказал о воспитании их общего сына Соломона. На постоянной основе мальчик живет с матерью, однако периодически гостит у отца.