«Хочется его иногда приударить»: экс-супруг Чеховой рассказал о воспитании их общего сына

Мальчик на постоянной основе живет с мамой, но случается и так, что гостит у отца.

Бывший муж телеведущей Анфисы Чеховой — актер Гурам Баблишвили — рассказал о воспитании их общего сына. Этим он поделился в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьерном показе фильма «Где наши деньги» в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».

По словам артиста, мальчик на постоянной основе живет у матери, однако периодически гостит у отца. Звездные родители проживают в Москве, что, по словам Гурама, удобно для частых встреч с ребенком. Своего сына Баблишвили иногда забирает из школы и после занятий предлагает мальчику размяться.

«Когда я его забираю, мы встаем перед школой — отжимания, приседания, все. Обычная зарядка, правильное питание», — пояснил он.

Гурам поделился, что занимается дисциплиной сына через занятия физическим упражнениям.

«Тренироваться заставляю каждый день. Пока, пуская отжимается, приседает, собственный вес. Просто, чтобы была дисциплина», — отменил артист.

Актер сравнил подход экс-супруги и свой к воспитанию.

«Мама — любовь, отношения, чувства и так далее. Папа — дисциплина чуть-чуть и направление», — поделился своим видением он.

При этом, как заявил Баблишвили, периодически у него возникает желание поднять руку на школьника, но он не допускает этого, стараясь сгладить разногласия при помощи диалога.

«Да, хочется его иногда, конечно, по попке приударить, но можно строго поговорить. Он восприимчивый. Да, трудно сейчас, потому что он апеллирует мне такими словами, что я говорю: «Откуда ты это взял?» — с иронией привел пример актер.

Артист добавил, что современные дети, которым доступно больше возможностей, чем раньше, чувствуют себя свободнее, а, следовательно, и сложнее поддаются воспитанию. Несмотря на это, подрастающее поколение можно понять, если общаться с ним на общие темы и не прибегать к гиперопеке.

«Трудно, но если найти язык, то возможно», — заключил Гурам.

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