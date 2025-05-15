В московском метро открыли исторический барельеф со Сталиным

Специалисты воссоздали композицию по архивным фотографиям и документам.

На станции «Таганская» Кольцевой линии метро восстановили барельеф, посвященный Победе в Великой Отечественной войне с изображением Верховного Главнокомандующего СССР Иосифа Сталина. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Композиция расположена в южном торце — возле перехода на одноименную станцию. В центре скульптуры «Благодарность народа вождю-полководцу» изображен глава Советского Союза в окружении людей и детей на Красной площади.

Барельеф в точности повторяет оригинал находился там до 1966 года. Позднее из-за строительства перехода на «фиолетовую» ветку первоначальный вариант был уничтожен. Воссоздать изображение специалистам удалось благодаря архивным фотографиям и документам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что метро Москвы проведет праздничные мероприятия в честь 90-летнего юбилея.

В центре праздника будут сами пассажиры и сотрудники метро. В метрополитене работают более 60 тысяч человек, для многих это настоящее призвание.

Москвичи и гости города смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на «Партизанской».