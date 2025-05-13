Московский метрополитен подготовил программу к 90-летнему юбилею

В центре праздника будут и пассажиры, и сотрудники подземки.

Метро — визитная карточка и главный транспорт столицы. Московскому метрополитену исполнится 90 лет — 15 мая 1935 года от станции «Сокольники» стартовал первый поезд. Метро Москвы проведет праздничные мероприятия в честь юбилея, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В центре праздника будут сами пассажиры и сотрудники метро. В метрополитене работают более 60 тысяч человек, для многих из которых это настоящее призвание.

Москвичи и гости города смогут увидеть историческую реконструкцию открытия первой линии метро, парад поездов на Кольцевой ветке и выставку вагонов на «Партизанской»

Реконструкция открытия подземки пройдет 15 мая с 09:00 до 19:00 на станции «Сокольники» и в сквере Московского метро.

У входа на указанную станцию представят вагон типа «Г» 1950-х годов, а позднее состоится проезд исторического ретропоезда от «Сокольников» до «Парка Культуры».

С 18:00 до 18:30 в сквере Московского метро пройдет шествие «Есть метро!».

С 15 по 18 мая на станции «Партизанская» Арбатско-Покровской линии горожане смогут увидеть выставку вагонов метро разных поколений. В ней будут участвовать вагон типа «Д» 1950-х годов, служебный электровоз «ВЭКА», вагон УМ5 1940-х годов и метровагон «Е» 1968 года. В выходные, 17 и 18 мая, у пассажиров будет возможность посетить их на третьем пути станции. Они будут открыты с 08:00 до 20:00.

Также 17 и 18 мая на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии пройдет выставка спецтехники. На ней представят диагностический поезд «Синергия-2», мотовоз-лабораторию «СМДК-Мтр», новый мотовоз СТС-270, кран КМП-65М, а также зумпфовый агрегат. Пассажиры смогут увидеть вагоны с 08:00 до 20:00.

На Кольцевой линии снова пройдет парад поездов — одно из самых любимых пассажирами событий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Московский метрополитен помогает пассажирам.