В Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 70 0

Погибли около 166 тысяч кур.

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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В селе Покровка в Астраханской области произошел пожар на территории птицефабрики. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«В Астраханской области огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на территории птицефабрики. Двухэтажное здание горит в селе Покровка Ахтубинского района», — сказано в сообщении.

Возгорание случилось в инкубаторе. По предварительной информации, огонь охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Сообщений о пострадавших не поступало.

К тушению привлекли 25 сотрудников МЧС и восемь единиц специальной техники. Открытое горение было ликвидировано. В результате инцидента погибло около 166 тысяч кур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Бурятии объявили режим ЧС из-за лесных пожаров. Зафиксировано уже 174 случая возгорания. Ввиду этого республиканская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести режим ЧС и закрыть доступ в лес. Ограничения вступили в силу 13 мая.

Все инциденты возгорания в лесу произошли по вине человека. Причина более 90% — неосторожное обращение с огнем.

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