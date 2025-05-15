Число авторов в VK Видео выросло на 90% за девять месяцев

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 14 0

Приоритет социальной сети — рост детской аудитории.

Число авторов в VK Видео выросло на 90% за три квартала

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Число авторов в «VK Видео» достигло почти 150 тысяч. Это на 90% больше, чем в августе 2024 года, сообщили в пресс-службе социальной сети.

«С августа 2024 года по апрель 2025 года общее количество новых авторов „VK Видео“ выросло на 69,7 тыс. и достигло 147 тысяч», — заявили представители VK.

Исходя из данных социальной сети, количество просмотров увеличилось в 2,5 раза, а продолжительность — в 4,3 раза.

Аккаунты в «VK Видео» имеют такие блогеры, как Дабл Бабл, Луномосик, Kuplinov, Like Nastya, Аришнев, Глент, Дмитрий Goblin Пучков и Сергей Минаев.

Стратегический приоритет для компании — рост детской аудитории. VK стремится предоставлять юным зрителям контент, который сочетает в себе развлечение и образование. В течение последнего года его стали смотреть в 30 раз чаще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что VK представит проекты ко Дню Победы. Пользователи социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» смогут присоединиться в цифровом формате к акциям «Минута молчания» и «Бессмертный полк».

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