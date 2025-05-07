VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы

Также в онлайн-формате пользователи смогут присоединиться к акции «Бессмертный полк».
Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков
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В честь Дня Победы пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» смогут присоединиться к акции «Минута молчания» в цифровом формате. Там появятся специальные приложения, которые позволят пользователям почтить в режиме онлайн память тех, кто сражался за победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе компании VK.
Кроме того, компания поддерживает акцию «Бессмертный полк». Все желающие смогут присоединиться к мероприятию онлайн, используя специальные приложения в «ВКонтакте» и в ОК. Через них можно будет предоставить информацию о героях своей семьи для участия в виртуальном шествии.
Также ко Дню Победы VK разместит стелы с фотографиями исторических мест. Эти снимки были сделаны во время Великой Отечественной войны. Арт-объекты станут местами пересечения прошлого и настоящего, всего будет установлено 25 стел в 10 городах страны.
Так, с помощью QR-кода на стеле каждый сможет сделать черно-белые фотографии своих близких цветными с помощью нейросети Mail. Также можно будет отреставрировать снимки и поделиться ими в проекте Облака Mail.
Помимо этого, VK подготовил и другие просветительские проекты ко Дню Победы
- На VK Видео создан раздел «80 лет Победы» с более 260 материалами, включая фильмы и трансляции Парада Победы;
- Проект «Синий платочек 80» от VK и фонда «Русская земля» покажет видеопроекцию на фасадах театров Москвы с 8 по 11 мая и раздаст синие платочки в столице и других городах;
- На главной странице Дзена появился новостной блок и раздел «80 лет назад», где размещены архивные материалы из газет и тематические истории ко Дню Победы;
- В Одноклассниках пройдет проект «Цветок Победы» с виртуальным возложением цветов и конкурсом #МестоПамяти;
- Платформа Учи.ру подготовила материалы для школьников о Великой Отечественной войне. Они доступны бесплатно в сервисе «Подготовка к уроку»;
- В сервисе VK Шаги запущен проект «Прогулка в прошлое», который позволит пользователям стать активнее и узнать малоизвестные факты о достижениях страны в годы Великой Отечественной войны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Донецке заложили «Капсулу времени» в преддверии 80-летия Великой Победы.
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