Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 мая

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 19 мая по 25 мая 2025 года.

В течение недели главный приоритет — социальная и профессиональная реализация. Поэтому стоит взять ориентир на поиск своего места в иерархии, даже если оно пока скромное. При должном усердии и требовательности к себе получится многого достигнуть, занять высокие и руководящие должности.

Наиболее эффективный способ подняться на социальном лифе — освоенная в этот период специальность психолога, косметолога, дизайнера или фотографа, банковского служащего, менеджера по продажам, бухгалтера или коуча. Не будет лишним внедрить в свою деятельность навыки тайм-менеджмента и планирования.

Эта неделя — лучшее время для того, чтобы постигать тайны и находить ответы на интересующие вас вопросы. Истина откроется вам благодаря сонастройке с потоком и интуиции. В начале недели, пока Солнце заземленное в Тельце, очень важно отдохнуть от бытовых обязанностей, замедлиться в медитации, провести время на природе.

К вечеру 20 мая обладатели знака Близнецы станут любимчиками Светила. К ним придет энергия интеллекта и рассудочности. Все стремятся к знаниям, информации, общению. Проявляются коммерческие и предпринимательские способности, талант управления ресурсами и людьми.

Если посвятить этот период обучению, самообразованию и организации деловой сферы, результат прочно войдет в вашу жизнь. К своей деятельности стоит подключить воображение, творческий подход и глубинную веру в свой успех. Наибольшую пользу принесет статичность ума.

Характерна тактичность, дипломатичность, предусмотрительность и умственная работоспособность. Соединение Меркурия с планетой-интуитом Ураном побуждает к изобретательности, нестандартному мышлению, легкому изучению новой информации. Впереди — изобилие творческих и новаторских идей, которые будет легко воплотить. Если на повестке продвижение товаров и услуг в Сети или средствах массовой информации, не упустите благоприятный момент.

В отношениях преобладает энергичность, настрой на яркие эмоции и страсть. Под влиянием Марса многократно усиливается стремление быть первым и занимать лидерские позиции. Огненная стихия склоняет к поиску простых и быстрых решений как в межличностном взаимодействии, так и в сфере финансов, бизнеса, творчества.

Если ощущаются трудности с приходом денег, попробуйте включить соревновательный режим — конкурируйте с кем-либо из ваших знакомых, либо с собой в прошлом. Чтобы привлечь к себе внимание и сонастроиться с марсианской Венерой, можно поменять прическу или цвет волос, подчеркнуть лоб и брови.

Импровизируйте с имиджем. Обратите внимание на стиль милитари и принты с агрессивной символикой, яркие насыщенные цветы, аксессуары из металла. Для украшений лучшие варианты — алый гранат, красная яшма и кораллы. Если сложно встроиться в активную струю жизни, подружитесь с людьми, способными мотивировать на подвиги. Таковыми являются спортсмены и предприниматели, например.

Знак Овен 25 мая пополнит Сатурн, олицетворяющий собой время и кармические бумеранги. Встретятся два противоположных начала — тепло и холод. Энергия от их столкновения изменит разные сферы личной и общественной жизни. Усилится потребность в дисциплине, ответственности за свои поступки и переменах. Появится возможность заложить прочный фундамент в профессиональной сфере. Действовать нужно аккуратно, но напористо — такова огненная стихия Овна.

Всю неделю Луна будет находиться в убывающей фазе. Это оптимальный период для подведения итогов, очищения своего пространства и организма. С четверга по субботу Луна в Овне будет активно бороться с ленью и лишними килограммами. Дела, требующие точности и усидчивости, лучше отложить. Будет уместен активный отдых, спорт, массаж или посещение сауны. Нервное перевозбуждение помогут снять костер, камин или свечи — в пламя можно сбросить все тягости уходящих дней.

Овен — гороскоп

Овны активно принимают участие в социальной жизни. Сконцентрируйтесь на своих целях и мечтах, интересных проектах и оригинальных идеях. Пришло время воплотить их в жизнь, звезды в этом помогут. Акцент на креативности и новизне формата ускорит получение результата.

Подключите к своей деятельности друзей. Пригодится любое сплочение на почве единых интересов или культурных ценностей. Посещение новых мест зарядит позитивными эмоциями и поможет стать частью приятного общества.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам звезды рекомендуют сделать ставку на карьеру или организацию собственного дела. Неделя откроет для вас возможности получения статусной должности, признание со стороны начальства и финансовые выгоды.

Постарайтесь не упустить выгодные предложения, ведь они способствуют дальнейшему социальному росту. Отличный период для трудоустройства, ремонта, строительства и, как ни странно — лечения опорно-двигательного аппарата.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы стоят на пороге новых жизненных горизонтов. Самое время проявить инициативу и профессиональные таланты. Знакомство с иностранными культурами, освоение наук и покорение ораторских трибун — все это открывает перспективы знакомства со статусными людьми.

Круг общения значительно расширяется, потому что вы охотно принимаете в свой мир каждого созвучного человека. Не отказывайте в советах и поддержке тем, кто просит. В этот период особенно успешно решаются юридические и судебные вопросы.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков важную роль играют темы здоровья и поиск скрытых источников увеличения доходов. Возможно получение налоговых льгот и вычетов, а также выгодный процент по кредитованию. Эта неделя — благоприятный период для оформления страхового полиса.

Не будет лишним посещение лечебных и оздоровительных учреждений. Кто-то может открыть в себе эзотерического исследователя. При любом раскладе, стоит ожидать «волшебного» разрешения сложных ситуаций.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, будьте открыты новым людям, а также внимательно изучите свое окружение — не упускаете ли вы уникальный шанс соединиться в счастливом союзе с кем-то из своих друзей. Прекрасно, если удастся найти собеседника, с которым можно обсудить новые веяния в искусстве, науке или творческой сфере.

Возможно, что вы ощутите реформаторские наклонности, а также готовность поучаствовать в дебатах, научных спорах или общественных мероприятиях. Дружба, которая начнется на этой неделе, будет основана на искренности и взаимопомощи.

Дева — гороскоп на неделю

Девам как всегда важны материальные результаты своей деятельности. Проявляйте упорство и ответственность при решении любых рабочих и в профессиональных делах.

Вам не составит особого труда справиться с возникшими затруднениями и успешно завершить текущие проекты, отстоять свою точку зрения в деловых и производственных вопросах, провести ответственные переговоры, сделки, оформление официальных документов.

Особых успехов можно добиться в области экономики, бухгалтерии, строительства и сельского хозяйства.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов наступает удачное время для инвестиций своего потенциала в творческие, рекламные и международные проекты. Не бойтесь предлагать идеи и демонстрировать профессионализм.

Уверенность в себе и недостающие профессиональные качества можно повысить на тренингах личностного роста или курсах повышения квалификации. Возможно начало романа с иностранцем или представителем другой культуры.

Расширение контактов с окружающим миром принесет вам популярность и авторитет в элитарных кругах.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам рекомендуется направить усилия на обнаружение и устранение блоков, мешающих самореализации и душевному равновесию.

А если для вас актуальны темы недвижимости, то это подходящее время для покупки и страхования жилья, приобретения мебели и товаров для дома, капитального ремонта или установки систем безопасности. Можно оборудовать спортзал на дому или рабочую мастерскую. В решении финансовых вопросов полагайтесь на помощь семьи, родителей, близких родственников.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов благоприятный момент, чтобы достичь соглашений и договорённостей с деловыми партнерами, в том числе в юридических вопросах. Дипломатичность и миролюбие — ваша фишка.

Улучшается взаимопонимание с супругами. Прислушивайтесь к своей половинке и постарайтесь учитывать её интересы. В проведении совместного досуга полагайтесь также на вкус партнера. В любой затруднительной ситуации не стесняйтесь обращаться за советом и консультацией к профессионалам.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам желательно включиться в материальную сторону жизни. Вы эффективно и с выгодой решите вопросы по найму персонала, ремонтной бригады или клининговой компании.

Оказание подобных услуг может пополнить и ваш кошелёк. Получение дополнительного профессионального навыка, подработка или выгодное трудоустройство удачно впишется в текущие даты. Не менее важно обратить внимание на качество питания и внедрение в повседневность полезных привычек.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев ожидает насыщенное и приятное время. Возможны флирт и любовные романы. Если у вас уже есть пара, то привнесите романтику и элементы игры в ваши отношения.

От того, насколько вы уверены в себе и своих силах, зависит способ достижения задуманного. Сейчас как раз весьма подходящее время для того, чтобы вкладывать усилия и личные инициативы в развитие профессиональных навыков.

Также хорошие дни для публичных мероприятий и саморекламы, досуга с детьми и активных занятий спортом.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы чувствуют потребность в эмоциональном комфорте и защищенности, а потому готовы разрешать внутренние проблемы с помощью эзотерики или психологии. Пополнение энергии и возвращение к эталонному состоянию происходит путем общения с природой, уединения, водных процедур и медитативных практик. Также благоприятно заняться медицинским обследованием, оздоровительными и лечебными процедурами. Приложите силы в созидательном русле для создания гармоничной атмосферы и дома.