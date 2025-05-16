Собиралась замуж: в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 14 0

В Пермском крае прошло прощание с Надеждой Вожаковой

Собиралась замуж: в Пермском крае прошло прощание с Надеждой Вожаковой

Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Погибшая ждала избранника со службы и мечтала о совместном будущем.

В селе Мокино Пермского края прошли похороны Надежды Вожаковой. Ее тело не так давно нашли в Перми на пиках металлического забора. Проститься с ней пришли все, кто остался неравнодушен к ее истории. Об этом сообщает Starhit.ru.

Рядом с гробом Надежды во время траурного шествия находились ее сестра, мама и другие родственники. Девушку похоронили в белом платье, так как она готовилась к свадьбе. Ее жених Алексей Гурьев сейчас находится на службе. Погибшая ждала избранника и мечтала о совместном будущем.

Ночью 11 мая Надежду нашли около одного из баров города Перми. Местные обнаружили ее при странных обстоятельствах — тело девушки висело на заборе. На данный момент обстоятельства смерти Вожаковой выясняются. Следствием обрабатываются разные версии: от несчастного случая до убийства. Однако семья Надежды случайность гибели отрицает. Девушке было всего 18 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Мексике бьюти-блогера Валерию Маркес застрелили во время онлайн трансляции в социальных сетях.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:38
Собиралась замуж: в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову
1:10
«Бить прутом»: на Украине началась кампания телесных наказаний за русский язык
0:52
Биопрепараты или приманки: какой способ борьбы с муравьями лучше
0:33
Убили и закатали в ковер: двое мужчин зарезали женщину в Краснодарском крае
0:16
Вторая дочь Трампа Тиффани объявила о рождении ребенка
23:59
«Не имеет права»: Виталий Гогунский резко высказался о женщинах

Сейчас читают

Сегодня или завтра? Что известно о переговорах России и Украины в Турции
«Мнение народа»: SHAMAN обратился к Ставрополю после скандала с отменой концерта
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу