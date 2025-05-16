Собиралась замуж: в Пермском крае похоронили найденную мертвой на заборе Надежду Вожакову

Погибшая ждала избранника со службы и мечтала о совместном будущем.

В селе Мокино Пермского края прошли похороны Надежды Вожаковой. Ее тело не так давно нашли в Перми на пиках металлического забора. Проститься с ней пришли все, кто остался неравнодушен к ее истории. Об этом сообщает Starhit.ru.

Рядом с гробом Надежды во время траурного шествия находились ее сестра, мама и другие родственники. Девушку похоронили в белом платье, так как она готовилась к свадьбе. Ее жених Алексей Гурьев сейчас находится на службе. Погибшая ждала избранника и мечтала о совместном будущем.

Ночью 11 мая Надежду нашли около одного из баров города Перми. Местные обнаружили ее при странных обстоятельствах — тело девушки висело на заборе. На данный момент обстоятельства смерти Вожаковой выясняются. Следствием обрабатываются разные версии: от несчастного случая до убийства. Однако семья Надежды случайность гибели отрицает. Девушке было всего 18 лет.

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