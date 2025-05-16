Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры в Стамбуле
Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это «единственный шанс» для украинского урегулирования, заявил госсекретарь США.
Фото, видео: ERDEM SAHIN/ТАСС; 5-tv.ru
При этом сами Соединенные Штаты не возлагают больших надежд на эти переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио.
Он отметил, что единственный способ добиться прорыва в урегулировании конфликта — это прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Но сроки возможной встречи президентов будут зависеть от итогов переговоров в Стамбуле.
Госсекретарь добавил — США надеются, что Россия согласится на «все-объемлющее прекращение огня» на Украине.
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