Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры в Стамбуле

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Даты возможной встречи Трампа и Путина пока нет, но это «единственный шанс» для украинского урегулирования, заявил госсекретарь США.

Фото, видео: ERDEM SAHIN/ТАСС; 5-tv.ru

При этом сами Соединенные Штаты не возлагают больших надежд на эти переговоры, заявил глава Госдепа Марко Рубио.

Он отметил, что единственный способ добиться прорыва в урегулировании конфликта — это прямые переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина. Но сроки возможной встречи президентов будут зависеть от итогов переговоров в Стамбуле.

Госсекретарь добавил — США надеются, что Россия согласится на «все-объемлющее прекращение огня» на Украине.

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