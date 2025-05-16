Арестован организатор хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Преступная группировка занималась тем, что обманывала военнослужащих на территории аэропорта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Басманный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела об обмане военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Задержан фигурант уголовного дела о хищении денежных средств у граждан. Суд удовлетворил заявленное ходатайство и заключил под стражу обвиняемого Боглаева Дмитрия», — говорится в сообщении.
По данным следствия, арестованный является одним из организаторов преступной схемы, которые обворовывали участников СВО. Ему предъявлено обвинение по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».
Всего задержаны 23 человека, в числе которых пять полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России. Группа занималась тем, что систематически обманывала военнослужащих на территории аэропорта.
К бойцам СВО подходили таксисты и предлагали поездку по обычной цене, однако потом стоимость по неизвестным причинам увеличивалась в разы. Один из пострадавших лишился более 600 тысяч рублей, которые списали с его банковской карты.
С таксистами в сговоре были некоторые сотрудники полиции. Они помогали «найти цель», а также отказывали военнослужащим принять заявление о возбуждении дела.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов.
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