Косолапые сорвали занятия: в Бурятии школу перевели на удаленку из-за медведей

В Бурятии школу перевели на дистанционный формат из-за появления медведей

В поселке Усть-Баргузин в Бурятии учащиеся общеобразовательной школы перешли на удаленный формат обучения из-за опасности появления медведей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе администрации Баргузинского района республики.

Власти сообщили, что дистанционные занятия в образовательном учреждении начались с 14 сентября. При этом в руководстве населенного пункта подчеркнули, что временная мера необходима, чтобы защитить детей от хищников.

В администрации также рассказали об обнаружении животного недалеко от поселка. Кроме того, в удаленном формате проходят занятия в местной детской школе искусств, рассказала ее директор Светлана Гаськова.

«Дистанционная форма обучения до особого распоряжения. Преподаватели сообщат в родительских группах в мессенджерах порядок проведения занятий и задания», — уточнила она.

Ранее власти Бурятии в связи с участившейся активностью медведей приняли ряд мер. Так, в Улан-Удэ приостановили работу туристических троп и экомаршрутов. Глава региона Алексей Цыденов объявил о запрете на проведение детских мероприятий в лесной зоне и закрытии особо охраняемых зон для путешественников.

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