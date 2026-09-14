В Нью-Дели завершился трехдневный саммит БРИКС

В Нью-Дели завершился трехдневный саммит БРИКС. Одной из главных тем, которая сразу попала в заголовки мировой прессы, стала встреча Владимира Путина с наследным принцем Абу-Даби. Обсуждались возможные переговоры по Украине, и в качестве площадки Объединенные Арабские Эмираты снова предложили свою страну. Но главное — сам БРИКС. Саммит все отчетливее превращается в место, где Глобальный Юг формирует собственную повестку, без оглядки на Запад. Лидеры говорили о независимой политике, торговле, технологиях и безопасности. Из Индии передает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Владимир Путин покидает отель, в котором провел несколько дней и целую серию двусторонних переговоров. Но сперва — фотография на память с персоналом отеля. Принимать Путина для них было честью. Фотографии потом долго рассматривали и вывели на главный экран в центральной галерее.

«Каждый раз, когда он приезжает в Дели, он останавливается у нас. Мы хорошо знаем его предпочтения, знаем, что он любит, а что ему не нравится», — говорит индийский предприниматель и специалист по цифровому маркетингу Бхану Ахлувалу.

Не нравится Путину, когда одни страны пытаются ограничить развитие других. Как и другим лидерам стран БРИКС. Возможно, именно это они и обсуждали с Моди по дороге в зал заседаний. Именно российского лидера индийский премьер проводил лично — это знак особого уважения.

«Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти. Для многих в мире привлекательны наши базовые ценности и идеалы, такие как приверженность к проведению независимого и самостоятельного курса, стремления к коллегиальным решениям проблем с опорой на международное прав», — сказал Владимир Путин.

Тема сессии — «Инновации, сотрудничество и устойчивое развитие». Расширенный формат — не только участники сообщества: соседи, региональные партнеры. Это позволяет расширить диалог. Который внутри БРИКС уже налажен. Со всеми участниками Россия выстроила тесные отношения: в экономике, промышленности, военно-техническом сотрудничестве.

«Практически все страны так или иначе взаимодействуют в достаточно серьезных объемах. Я могу вообще сказать, что мы не только снизили портфель заказов, а даже увеличили за последние пять лет», — говорит директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

И все на саммите, независимо от статуса в объединении, разделяют общие взгляды и стараются помогать друг другу: главы Индии и Китая предлагали российскому лидеру помощь в урегулировании украинского конфликта. Но до взаимопонимания с Украиной еще очень далеко.

«Сейчас есть понимание, что нужно согласовать по территориальному вопросу, но есть еще и многие другие вопросы, а их действительно, я сказал „многие“ — действительно масса, которые предстоит еще согласовать. Ну, наверное, если по первому вопросу, то есть по территориальному будет сдвижка, то легче будет дальше идти по пути достижения договоренностей», — сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Вокруг украинского вопроса действительно много разговоров: тема поднималась и во время двухсторонних переговоров Путина, и на саммите ее часто обсуждали — в кулуарах в основном. Но в итоговой декларации саммита ни одного упоминания Украины нет. Что, видимо, говорит о схожести взглядов участников на проблему. А вот у Запада на конфликт другие взгляды. И другие планы — опасные.

Владимир Путин накануне предостерег от введения на украинские земли европейских войск.

— Что такого случилось, что в ответе на вопрос про выборы в Германии российский президент рассказал о последствиях ввода войск Запада на Украину? Есть какие-то факты, о которых мы не знаем? Какая-то информация, которая есть у президента? — спросили журналисты у пресс-секретаря президента России.

— Нет, никаких фактов нет. Он в целом говорил об ошибках, которые делаются и которые могут делаться. То, что заставляет европейцев думать о какой-то политической альтернативе, — сказал Дмитрий Песков.

Есть о чем, задуматься Западу. И есть, куда стремиться странам Глобального Юга. Саммит БРИКС окончен, лидеры покидают Нью Дели, в котором почти все газеты сегодня вышли с одинаковыми фотографиями — Путин, Моди и Си. Тройное рукопожатие — как символ важных перемен.

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