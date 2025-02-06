Wi-Fi — грабитель: мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 37 0

Мошенники воруют аккаунты Telegram через подключение к Wi-Fi

Wi-Fi — грабитель: мошенники нашли новый способ заполучения Telegram-аккаунтов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Поддельные сети выглядят максимально реалистично.

Мошенники воруют аккаунты Telegram через подключение к общей сети Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России в Telegram-канале ведомства.

После подключения к общественной Wi-Fi сети пользователи могут столкнуться с неожиданной просьбой пройти авторизацию, которая включает ввод кода, отправленного на мобильный телефон через СМС-сообщение. Однако в МВД сообщают, что мошенники используют эту ситуацию в своих интересах, предлагая вместо обычного процесса авторизации пройти проверку через Telegram.

«С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free», — отмечают в сообщении ведомства.

Злоумышленники создают поддельные сервисы, в которых просят пользователей ввести шестизначный код, пришедший на их мобильный. После отправки этого кода на сервисный бот мошенника легко заполучить полный доступ к аккаунту Telegram ничего не подозревающего пользователя.

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Wi-Fi — грабитель: мошенники нашли новый способ воровства Telegram-аккаунтов

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