Поддельные сети выглядят максимально реалистично.

Мошенники воруют аккаунты Telegram через подключение к общей сети Wi-Fi. Об этом сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступлениями (УБК) МВД России в Telegram-канале ведомства.

После подключения к общественной Wi-Fi сети пользователи могут столкнуться с неожиданной просьбой пройти авторизацию, которая включает ввод кода, отправленного на мобильный телефон через СМС-сообщение. Однако в МВД сообщают, что мошенники используют эту ситуацию в своих интересах, предлагая вместо обычного процесса авторизации пройти проверку через Telegram.

«С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту Шереметьево работала точка доступа с названием SVO_Free», — отмечают в сообщении ведомства.

Злоумышленники создают поддельные сервисы, в которых просят пользователей ввести шестизначный код, пришедший на их мобильный. После отправки этого кода на сервисный бот мошенника легко заполучить полный доступ к аккаунту Telegram ничего не подозревающего пользователя.

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