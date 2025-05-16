Россия и Украина обменялись телами погибших в зоне СВО

Украинская сторона заявила о возвращении 909 тел погибших военных на территорию страны. РФ в результате обмена получила 34 тела. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Координационный штаб Незалежной по вопросам обращения с военнопленными отметил, что были возвращены боевики, которые находились в моргах на территории России, а также павшие в боях на кураховском, запорожском, харьковском и других направлениях. Представители штаба выразили благодарность Красному кресту за помощь в обмене телами.

«Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших», — сообщает вспомогательный орган.

6 мая между Россией и Украиной прошел пятый с начала года и самый масштабные за время СВО обмен погибшими. Тогда РФ и Незалежная вернули друг другу по 205 тел.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что комбат ВСУ застрелил своего подчиненного. Причиной стал отказ отдать боевые выплаты. Фото тела убитого боевика со следами пыток и побоев опубликовала в социальной сети его вдова.