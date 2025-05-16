«Это естественно»: почему Шиловская с возлюбленным не смыслят жизни без ссор

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 82 0

Шиловская с Устюговым не смыслят жизни без ссор

Фото, видео: www.globallookpress.com/Petrov Sergey; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звездная пара как-то выясняла отношения из-за сериала.

Если люди не ругаются и не спорят — это странно. Об этом сказали корреспонденту 5-tv.ru актеры Александр Устюгов и Аглая Шиловская на XII премии АПКиТ 2025.

Звездная пара призналась, что и они иногда между собой конфликтуют. Артисты считают, что это часть любых отношений, а отсутствие споров не является нормой.

«Это часть жизни. Если люди не ругаются и не спорят — это странно», — уверена Аглая.

Александр согласился со своей второй половинкой, но подчеркнул, что важно не отсутствие конфликтов, а отношение людей к ним.

«Все процессы, они же естественны: наслаждение, радость, счастье, выяснение отношений, конфликты. Вопрос: как ты к этому относишься, в какой форме это происходит, для чего это делается», — уверял Устюгов.

Актер заметил, что спорят не только влюбленные. Коллеги тоже не всегда сходятся во мнениях, но продолжают совместную работу.

Александр также вспомнил один из конфликтов с Аглаей. Он произошел из-за сериала. Пара не сошлась во мнениях во время обсуждения проекта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аглая Шиловская ответила на слухи о беременности.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.31
0.09 90.10
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:43
«Жертвы заслуживают справедливости»: раскрыта правда об отношениях P.Diddy и Бибера
18:36
Россия и Белоруссия готовятся к проведению совместных военных учений
18:22
«Путь в борьбе»: король Карл III раскрыл правду о своем состоянии
18:10
«Империя» без царя в голове: секта Зосимы набирает обороты после ареста лидера
18:01
На фоне переговоров в Стамбуле выросли показатели фондового рынка России
17:50
Канухин о конкуренции между актерами и блогерами: «Они нас выигрывают»

Сейчас читают

«Удовлетворены результатом»: Мединский подвел итоги раунда переговоров с Украиной
«Отстояли нашу Родину»: Анна Снаткина о популярности военного кино
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу