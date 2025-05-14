«Без работы осталась»: Аглая Шиловская раскрыла правду о беременности

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 50 0

Актриса Аглая Шиловская ответила на слухи о беременности

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Актрисе все равно, какого пола будет ее первенец. Радость принесет и девочка, и мальчик.

Актриса Аглая Шиловская не беременна. Об этом она и ее супруг, актер Александр Устюгов, рассказали корреспонденту 5-tv.ru на XII Премии АПКиТ 2025.

Устюгов рассказал, что слухи о беременности Аглаи появляются с некоторой периодичностью на протяжении долгого времени. Правдивы они не были ни разу, зато проблем приносили достаточно — продюсеры, услышав об «интересном положении» артистки, переставали предлагать ей работу.

«Кто-то все время пишет, что она ждет пополнение. Это неправда, но можете поддерживать эту мысль. Просто Аглая без работы осталась, ей никто не звонит. Пришлось привести к продюсерам и показать, что у нее нет живота», — пошутил актер.

Действительно, в январе этого года многие источники утверждали, что Шиловская находится на шестом месяце беременности. При этом отмечалось, что актриса продолжает работать и «маскирует» свое положение объемными нарядами. Аглая не скрывает, что хотела бы иметь ребенка, но сейчас счастливыми новостями похвастаться не может.

«Конечно хотелось бы. Там как Бог даст», — сказала Шиловская.

Она отметила, что ей все равно, какого пола будет ее первенец — радость принесет и девочка, и мальчик. Александр согласился с супругой и отметил, что в любом случае не стал бы раскрывать желаемый пол, потому что боится, что не угадает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Аглая Шиловская рассказала об общении с покойным отцом.

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