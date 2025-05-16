Мурашко: дефицит врачей планируется сократить на 95% в 2025 году

Минздрав планирует снизить на 95% дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях в 2025 году. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава «Об итогах работы Минздрава России за 2024 год и задачах на 2025 год».

«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — прокомментировал он.

Глава Минздрава добавил, что данные меры должны действовать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта квалифицированными сотрудниками.

По словам главы Минздрава, показатели увеличения обеспеченности врачами составили не менее 43 специалистов на 10 тысяч населения и в среднем— 85 врачей на 10 тысяч населения. При этом растет увеличение показателей приема в медицинские вузы — до 30 тысяч мест.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России может появиться доставка лекарственных препаратов через «Почту России».