В РФ может появиться доставка лекарственных препаратов через «Почту России»

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 11 0

Эта инициатива нацелена на помощь жителям отдаленных сел.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Министерство здравоохранения Российской Федерации в ближайшее время может разрешить отпуск медицинских препаратов через «Почту России». Как рассказал глава организации Михаил Мурашко, эта инициатива нацелена на помощь населенным пунктам, в которых нет доступа к медицинским организациям.

«Мы обеспечили почти в 40 тысячах ФАПах (Фельдшерско-акушерский пункт — Прим.ред.) возможность отпуска медицинской продукции. Отпуск медицинской продукции, лекарственных препаратов, медицинских изделий именно в доступности на селе, где нет аптеки — стал хорошим решением. Сейчас мы рассматриваем, в том числе, предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через Почту России, там, где нет медицинской организации или аптечного пункта. Соответственно, либерализация должна коснуться этого блока», — заявил министр здравоохранения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская компания «Лина М» разработала лекарство от рака на любой стадии — «Афотид». По оценке специалистов, лекарство не имеет мировых аналогов в лечении онкологии

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