После обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры

Россия и Украина начнут следующий раунд переговоров после обмена планами по прекращению огня. Стороны договорились детально прописать свои предложения. Об этом во время пресс-подхода сообщил глава делегации — помощник президента России Владимир Мединский.

Кроме того, он сообщил, что миссия со стороны России удовлетворена результатом, который удалось достигнуть по итогам встречи. Оба государства представят свое видение прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мединский подвел итоги раунда переговоров с Украиной.