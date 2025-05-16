«Удовлетворены результатом»: Мединский подвел итоги раунда переговоров с Украиной

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 74 0

Мединский подвел итоги раунда переговоров с Украиной

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Встреча делегаций в Стамбуле была окончена примерно в 15:30 по московскому времени.

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия удовлетворена результатом раунда переговоров с Украиной.

«В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», — сказал он журналистам.

Мединский добавил, что в ходе трехсторонней встречи России, Украины и Турции удалось добиться обмена военнопленными по формуле «1000 на 1000». В будущем стороны представят свое видение прекращения огня, пропишут его в деталях.

«После того, как такое видение будет представлено, мы полагаем целесообразным продолжить переговоры», — сказал помощник президента РФ.

Украина также запросила прямые переговоры между Зеленским и Путиным. Мединский подчеркнул, что российская сторона приняла этот запрос к сведению.

Ранее 5-tv.ru писал. что после обмена планами прекращения огня РФ и Украина продолжат переговоры

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