На фоне переговоров в Стамбуле выросли показатели фондового рынка России

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 25 0

На фоне переговоров РФ и Украины выросли показатели фондового рынка России

Рынок акций РФ перешел к росту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Российский фондовый рынок перешел к росту на фоне прошедшей в Стамбуле встречи делегаций России и Украины. Он уже поднялся на более чем на 1,2%. Об этом сообщает ТАСС.

До заявления сторон ситуация складывалась следующим образом: индекс Московской биржи терял 1,76% и опустился до 2 790,12 пункта. Индекс РТС снижался до отметки в 1 094,4 пункта.

После того, как делегации сделали свои заявления, индексы стали расти. У Мосбиржи показатели поднялись на 1,29%, до 2 876,67 пункта, а у РТС —также на 1,29%, до 1 128,35 пункта. Затем пошло замедление роста индексов российского рынка акций. У Мосбиржи он находился на уровне 2 859,11 пункта, а индекс РТС составлял 1 121,46 пункта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что делегации России и Украины прибыли в Стамбул для проведения переговоров. Страны начнут следующий раунд переговоров, когда обменяются планами по прекращению огня. Представители сторон пришли к соглашению, что стоит детально прописать свои предложения.

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