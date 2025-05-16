Девичник в Париже: подруги проводили невесту Безоса в замужнюю жизнь

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Невеста Джеффа Безоса провела девичник в Париже

Девичник в Париже: подруги невесты Джеффа Безоса проводили ее в замужнюю жизнь

Фото: Collin Xavier/Image Press Agency/ABACA/ТАСС

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Свадьба состоится в июне в Венеции.

Невеста предпринимателя Джеффа Безоса Лорен Санчес и ее знаменитые подруги отужинали в историческом ресторане Парижа. Так актриса отметила свой девичник. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Лорен пригласила самых близких подруг отведать изысканные блюда в современной интерпретации. В том числе присутсвовали певица Кэти Перри и светские львицы Ким Кардашьян и Крис Дженнер.

«Вечность начинается с дружбы. Я в окружении женщин, которые поднимали меня, освещали мой путь в темные времена и грели мое сердце на этом пути», — заявила Санчес после мероприятия.

Свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса состоится в июне в Венеции. Приглашение на свадьбу получили многие именитые артисты. Среди гостей даже будет президент США Дональд Трамп. Местом проведения торжества может стать яхта жениха, стоимость которой оценивается в 500 миллионов долларов.

По данным Forbse, Джефф Бензон является вторым богетейшим человеком в мире. Он также извествен как основатель и бывший генеральный директор компании Amazon.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сваха описала идеального мужчину для балерины Анастасии Волочковой.

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