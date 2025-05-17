Путин обсудил с Токаевым итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 37 0

Лидеры двух стран отметили высокий уровень стратегического партнерства. Москвы и Астаны.

Путин обсудил с Токаевым итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили в том числе и итоги прошедших в Стамбуле переговоров между Россией и Украиной.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки и подтвердили высокий уровень доверия и стратегического партнерства между двумя странами. Помимо ситуации вокруг Украины, президенты затронули и двусторонние темы, включая текущее взаимодействие в рамках союзнических связей.

Также Путин поздравил Токаева с днем рождения. В ответ президент Казахстана поблагодарил коллегу и отметил, что праздничные мероприятия в Москве к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне прошли на высоком уровне и получили теплый отклик за пределами России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Сербии Александр Вучич отреагировал на переговоры между Россией и Украиной. По его мнению, соглашение об обмене пленными в формате «1000 на 1000» станет важным шагом для установления реального диалога между Россией и Украиной.

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