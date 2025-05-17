Соглашение об обмене пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000» станет гарантией реального диалога двух стран. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

Сербский лидер надеется, что возобновленный диалог представителей двух государств приведет к появлению реальных результатов.

«Это самый крупный обмен военнопленными за все время. Это хорошая новость, значит, начался диалог», — высказался он.

Переговоры России и Украины в виде трехсторонней встречи прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая. Диалог политических представителей длился около двух часов в закрытом режиме.

Российская делегация включала главу — помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя министра иностранных дел Михаила Галузина, начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Костюкова и заместителя министра обороны Александра Фомина.

От Украины выступили глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Соединенные штаты на переговорах представили госсекретарь США Марко Рубио, специальный посланник Трампа Кит Келлог и посол Вашингтона в Турции Томас Баррак.

Позже Мединский добавил, что во время встречи удалось добиться обмена военнопленными в соотношении 1000 на 1000. В будущем стороны пропишут свое видение прекращения огня в деталях. К тому же он добавил, что российская сторона учла запрос Украины о прямых переговорам между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем РФ и Украина договорились на встрече в Стамбуле.