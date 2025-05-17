«Сильное сообщение»: Эрдоган доказал свое превосходство над Макроном

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 80 0

Эрдоган схватил Макрона за палец и доказал свое превосходство над ним

«Сильное сообщение»: Эрдоган доказал свое превосходство над Макроном

Фото: Reuters/Leon Neal

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Французский лидер решил похлопать турецкого коллегу по плечу.

Во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган схватил французского лидера Эммануэля Макрона за палец. Момент попал на видео и вызвал бурную реакцию в Сети, сообщает информационное агентство Haberler.

Макрон подошел поприветствовать Эрдогана. Он хотел похлопать турецкого коллегу по плечу, но тот не дал этого сделать: схватил президента Франции за палец и держал некоторое время, а затем передал ему через переводчика неизвестное послание. Интернет-пользователи уверены, что этот жест — демонстрация Эрдоганом своего дипломатического превосходства, доказательство доминирующего положения.

«Изображения быстро вызвали широкий резонанс в социальных сетях, и пользователи интерпретировали это действие Эрдогана как «сильное сообщение, переданное дипломатическим языком тела», — сообщило агентство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эрдоган заявил о новых возможностях для урегулирования кризиса на Украине. В Турции предложение Владимира Путина о возобновлении прерванных переговров приняли позитивно.

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