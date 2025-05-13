Эрдоган заявил о новых возможностях для урегулирования кризиса на Украине

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Эрдоган готов принять переговоры РФ и Украины в Турции

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Президент РФ Путин ранее предложил возобновить прерванные прямые переговоры с Киевом в Стамбуле 15 мая.

В Турции предложение Москвы приняли позитивно и увидели в нем возможности, которыми нельзя пренебречь. Эрдоган выразил готовность предоставить площадку для переговоров. Об этом он заявил в обращении к нации. Турецкий лидер напомнил, что стороны могли договориться о мире еще в 2022 году.

«Мы были очень близки к тому, чтобы найти решение российско-украинского кризиса в марте 2022 года, но наши усилия были сорваны вмешательством „баронов войны“. К сожалению, наибольшую цену за это заплатили мирные жители, дети и женщины. На данном этапе Россия, Украина, США и Европа договорились о проведении переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и что мы будем рады принять их у себя. Благодаря последним контактам мы видим, что открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что на этот раз возможность не будет упущена», — заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

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