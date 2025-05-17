Трамп анонсировал телефонные переговоры с Путиным и Зеленским

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Трамп 19 мая обсудит с Путиным по телефону ситуацию на Украине

Трамп

Фото: Reuters/Kent Nishimura

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На повестке — обсуждение ситуации на Украине и не только.

Президент США Дональд Трамп 19 мая проведет телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Трамп заявил в своих социальных сетях. На повестке — ситуация на Украине и торговые вопросы.

По словам Трампа, после общения с российским лидером он свяжется с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями НАТО. Главная цель — добиться прекращения огня и стабилизации обстановки.

Дональд Трамп ранее охарактеризовал Владимира Зеленского как одного из лучших переговорщиков в мире, отметив его успехи в получении многомиллиардной военной и гуманитарной помощи от США для Украины. При этом Трамп выразил сомнения в прозрачности распределения этих средств, задаваясь вопросом, куда именно направляются огромные суммы, которые Вашингтон регулярно выделяет Киеву.

Также 5-tv.ru рассказывал, что президент США Дональд Трамп готов применить «разрушительные» санкции против России при необходимости, однако прочел бы избежать такого шага.

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