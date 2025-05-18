В Петербурге задержан блогер Владос Мирос

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 30 0

У знаменитости было намечено выступление в клубе, но оно не состоялось.

Блогера Владоса Мироса задержали и допрашивают в отделе полиции в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер Владислав Миров, известный под псевдонимом Владос Мирос, задержан правоохранителями в Петербурге. Молодой человек должен был выступать в клубе Department 57 на Конюшенной площади, но незадолго до начала в Telegram-канале заведения сообщили о переносе мероприятия «по техническим причинам». По данным источника 5-tv.ru, на данный момент Владос Мирос находится в отделении полиции, где его допрашивают сотрудники управления по противодействию экстремизму.

Как сообщают очевидцы, задержание Владоса Мироса произошло во время вечеринки в упомянутом заведении. Мероприятие было неожиданно прервано, посетителей выстроили вдоль стен, у некоторых проверили документы. Блогер и его подруга, хореограф Анна Лукина, по пока неизвестным причинам заинтересовали полицейских больше остальных. Из вывели из клуба и повезли на допрос.

Владос Мирос — известный бьюти-блогер, начавший свой путь в 2014 году, ему тогда было всего десять лет. Его аудитория в одной из социальных сетей насчитывает около двух миллионов подписчиков. Мирова не раз критиковали за женственные манеры. Комментариев от блогера или его представителей пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД РФ раскрыло аферу с «Пушкинскими картами» на 30 миллионов рублей.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.77
0.46 90.71
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:13
Переговоры состоялись: главное о прошедшей встрече делегаций России и Украины
2:51
Полиция Лондона арестовала второго подозреваемого в поджогах домов Стармера
2:29
В Петербурге задержан блогер Владос Мирос
2:07
Аэропорт Мадрида захватили бездомные и наркоманы
1:45
«Чему радуется? Вышла за прадедушку»: Мамаева и Погребняк прошлись по Брухуновой
1:23
Самая красивая мама столицы: кто победил в конкурсе «Миссис Москва — 2025»

Сейчас читают

«Кинологический фристайл»: как пес из приюта Норильска попал в журнал VOGUE
«Очень актуально»: Сергей Бурунов вышел в свет в футболке с надписью «Скуф»
В Ростовской области 19-летняя мать несколько месяцев избивала младенца
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодиака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу