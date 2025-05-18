Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

В последний раз стране удалось занять первое место только в 2014 году.

Победителем «Евровидения-2025» стал представитель Австрии

Фото: Martin Meissner/AP/ТАСС

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Победителем музыкального конкурса «Евровидение-2025» стал австрийский певец Йоханнес Питч, выступивший с песней Wasted Love («Напрасная любовь»). Об этом сообщается на сайте проекта.

Финал музыкального конкурса прошел в минувшую субботу в швейцарском городе Базеле. Питч набрал 436 баллов благодаря своим выдающимся вокальным данным. В композиции объединились элементы поп-музыки, электроники и даже оперных партий.

Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль с балладой New Day Will Rise. У нее 357 баллов. А третьим оказался эстонец Томми Кэш, набравший 356. Причем ему больше всех в интернете прочили победу, когда завирусилась его песня Espresso Macchiato.

Для Австрии это значимое событие, за всю историю конкурса «Евровидение» ей удалось занять первое место только три раза. Последняя победа была аж в 2014 году.

Всего в «Евровидении-2025» участвовали 37 стран. От России никто представлен не был.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на «Евровидении» показали архивное выступление участниц из России.

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